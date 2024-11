Bond wil acht weken betaald verlof voor mantelzorgers

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV wil een speciale regeling voor mantelzorgers: betaald 'familieverlof' voor bijvoorbeeld zorgende partners, ouders, kinderen, broers en zussen. Zij lopen nu door de geboden mantelzorg vaak geld mis, zegt de FNV. Ze hebben volgens de organisatie veelal minder loon doordat ze minder kunnen werken, minder pensioen en minder loopbaankansen.

De vakbond stelt voor om werkende mantelzorgers een meerjarig 'budget' aan betaalde verlofuren te geven, gemiddeld acht werkweken per jaar. Ze zouden dan 70 procent van het loon moeten krijgen.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong trekt een parallel met het ouderschapsverlof: 'Bij ouders van pasgeboren kinderen vinden we het volstrekt normaal dat we ze financieel in staat stellen voor hun kinderen te zorgen."