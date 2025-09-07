ECONOMIE
Burgers en organisaties eisen nieuw advies over luchtvaartimpact

gezondheid
door anp
zondag, 07 september 2025 om 22:11
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer en het kabinet moeten de Gezondheidsraad een nieuw onafhankelijk advies laten formuleren over de impact die de luchtvaart door geluidsoverlast en luchtverontreiniging heeft op de gezondheid van mensen. Daartoe roepen burgers en 23 maatschappelijke organisaties, waaronder het Longfonds, Natuur & Milieu en Urgenda, op.
"Het luchtvaartbeleid van nu houdt onvoldoende rekening met gezondheid. De gezondheid van op zijn minst vele honderdduizenden mensen vraagt om nieuw, onafhankelijk advies op basis van recent onderzoek", zegt Femke van Brussel van actiegroep S4R.
De laatste keer dat de overheid om onafhankelijk advies vroeg over de effecten van het vliegverkeer op de gezondheid was 26 jaar geleden. Sindsdien is het vliegverkeer enorm toegenomen, waardoor de burgers en organisaties vrezen dat er geen goed overzicht is van de gezondheidsrisico's. "Een dergelijk overzicht en onafhankelijk advies is noodzakelijk om te komen tot een evenwichtige afweging van belangen en effectief, gezondheidsgericht luchtvaartbeleid", aldus Van Brussel.
Aanstaande woensdag wordt een manifest aangeboden aan Kamerleden, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Volksgezondheid.
