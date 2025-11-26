ECONOMIE
Chirurgen en artsen blijven het oneens over ooglidcorrecties

gezondheid
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 12:41
anp261125112 1
DEN HAAG (ANP) - Plastisch chirurgen en cosmetische artsen blijven het oneens met elkaar over wie welke ingreep zou mogen uitvoeren, zoals ooglidcorrecties. De chirurgen vinden dat zij de cosmetische behandelingen moeten doen waarbij 'gesneden' moet worden. Erkende cosmetisch artsen voeren dit soort behandelingen nu zelf uit. Bemiddeling door het ministerie van Volksgezondheid om te komen tot eenduidige bekwaamheidseisen voor de cosmetische sector heeft niets opgeleverd. Demissionair zorgminister Jan Anthonie Bruijn (VVD) gaat het Zorginstituut vragen de impasse te doorbreken.
De beroepsverenigingen van de beide artsengroepen zijn al jaren aan het steggelen over de bekwaamheidseisen voor zogeheten midden-complexe ingrepen, zoals ooglidcorrecties en bepaalde littekencorrecties. Bruijn vindt dat het veld zelf verantwoordelijk is voor goede standaarden, schrijft hij in een Kamerbrief. Het ontbreken hiervan vormt een risico voor de veiligheid van de patiënt. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn tussen 2020 en oktober dit jaar 639 meldingen binnengekomen over cosmetische ingrepen.
