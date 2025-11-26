Lang (en liefst gelukkig) leven. De een krijgt het de ander niet. Het blijkt medee af te hangen van wat voor mens je bent. Recent wetenschappelijk onderzoek van Harvard wijst uit dat sommige persoonlijkheidskenmerken onze levensduur aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Natuurlijk denken we direct aan gezond eten en voldoende bewegen, maar wie lang en vitaal wil leven, doet er minstens zoveel baat bij om stress te vermijden en positief in het leven te staan.

Een groot langlopend onderzoek onder meer dan 22.000 volwassenen laat zien dat bepaalde kenmerken, zoals actief zijn, georganiseerd handelen en behulpzaam gedrag, duidelijk samenhangen met een lager risico op voortijdig overlijden. Deelnemers die zichzelf als ‘actief’ omschreven, bleken volgens de onderzoekers een 21% lager overlijdensrisico te hebben, zelfs gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en medische aandoeningen. Ook eigenschappen als georganiseerde routine, hard werken, grondigheid en vriendelijkheid bleken significant te zijn.​

Internationaal bevestigen gezaghebbende studies hetzelfde patroon: optimisme springt eruit als krachtig gezondheidsvoordeel. Volgens Harvard en de National Institute on Aging leven optimistische mensen gemiddeld 11-15% langer en hebben zij een veel grotere kans om ouder dan 85 te worden. Optimisme blijft een onafhankelijke voorspeller—los van leefstijl—voor een lang leven. “Optimisme is een algemeen vertrouwen dat dingen goed komen. Onderzoekers vinden een directe relatie tussen optimisme en uitzonderlijke levensduur,” aldus de NIA.

De belangrijkste persoonlijkheidskenmerken die volgens recente publicaties met een langer leven worden geassocieerd: