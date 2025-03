Deze supersimpele slaaptip zorgt écht voor een betere nachtrust

Het klinkt misschien vreemd, maar slapen met sokken aan kan je helpen om sneller weg te dommelen. Volgens Michelle Drerup, specialist in slaapstoornissen aan de Cleveland Clinic, heeft dit te maken met hoe ons lichaam de temperatuur regelt.

"Het klinkt tegenstrijdig, maar door je voeten warm te houden, verlaag je juist je kerntemperatuur en val je sneller in slaap", legt Drerup uit.

Hoe werkt het?

Overdag schommelt de temperatuur in je lichaam tussen de 36,1 en 37,2 graden Celsius. Tegen de avond begint die langzaam te dalen met één tot twee graden. Dit helpt je lichaam om zich voor te bereiden op de nacht.

Een proces genaamd distale vasodilatatie speelt hierin een belangrijke rol. Dit betekent dat de bloedvaten in je handen en voeten zich verwijden, waardoor warmte makkelijker via de huid kan ontsnappen. Door je voeten extra te verwarmen met sokken, wordt dit proces gestimuleerd en koelt je lichaam sneller af.

"Door je voeten op te warmen, zet je de bloedvaten open, waardoor warmte beter wordt afgevoerd. Dit helpt de rest van je lichaam om af te koelen", zegt Drerup.

Extra tips voor een betere nachtrust

Een kleine studie uit 2018 ontdekte dat jonge mannen die sokken droegen in bed gemiddeld 8 minuten sneller in slaap vielen en 32 minuten langer sliepen dan degenen zonder sokken. Ze werden ook minder vaak wakker gedurende de nacht. Maar sokken zijn niet de enige manier om je lichaam in slaapstand te brengen.

Slaapexperts adviseren om je slaapkamer rond de 18 graden Celsius te houden. Sommige mensen slapen beter bij een iets koelere 15 graden, terwijl anderen zich prettiger voelen bij 21 graden.

Een andere slimme truc is om een warme (maar niet hete) douche te nemen voor het slapengaan. Dit werkt op dezelfde manier als sokken dragen.

"Als je je lichaam net voor bedtijd een beetje opwarmt, daalt je temperatuur daarna sneller en voel je je slaperiger", zegt Drerup.

Kortom: trek een paar warme sokken aan, stel je kamertemperatuur goed af en neem een warme douche. Kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken voor een betere nachtrust.

