Wangslijmtest in atletiek om vrouwelijk geslacht te bepalen

NANJING (ANP/AFP) - De mondiale atletiekbond voert een wangslijmtest in om te bepalen of een atleet biologisch gezien een vrouw is. Voorzitter Sebastian Coe noemde dat besluit van World Athletics "een belangrijke manier om de vrouwelijke categorie te beschermen."

Coe maakte de beslissing bekend op een persconferentie in Nanjing, waar vorige week de WK indooratletiek werden gehouden. "We moeten niet alleen praten over de integriteit van de vrouwensport, maar deze ook garanderen. Deze test is niet al te ingrijpend, maar wel de juiste", zei hij. "We zullen de vrouwelijke categorie met onverminderde inzet beschermen."

De mondiale atletiekbond scherpte eerder de regels aan voor transgenders. Zij mogen niet deelnemen aan vrouwenwedstrijden als zij de puberteit als man hebben doorgemaakt. Ook gelden er regels voor intersekse atleten met een van nature hoog testosterongehalte. Zij moeten twee jaar voldoen aan een lagere waarde om bij de vrouwen te mogen blijven meedoen. Dit kan door het slikken van medicatie.