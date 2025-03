Kort geding tegen stichting om 'leugens' Lentekriebels-week

UTRECHT (ANP) - Kennis- en expertisecentrum Rutgers spant een kort geding aan tegen de conservatieve stichting Civitas Christiana vanwege het verspreiden van "leugens" over de Week van de Lentekriebels. Rutgers had de stichting tot dinsdagmiddag 13.00 uur de tijd gegeven om vrijwillig desinformatie te rectificeren. Maar die ging niet op het verzoek in, waarop een advocaat van Rutgers het kort geding heeft aangevraagd.

De Week van de Lentekriebels is een jaarlijkse projectweek waarin basisschoolkinderen les krijgen over relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Over de week gaat al langer desinformatie rond, bijvoorbeeld dat kinderen zouden leren masturberen. Civitas Christiana is volgens Rutgers een van de aanjagers van het nepnieuws.

De stichting meldde eerder dat Rutgers geen bewijs levert voor de beschuldiging dat ze leugens verspreidt. Op de site van de stichting staat onder meer een artikel waarin staat dat kinderen tijdens de Lentekriebels-week te maken krijgen met zelfbevredigingslessen.