Deze vier risicofactoren verklaren 99 procent (!) van alle hartaanvallen en beroertes

Wetenschappers uit de VS en Zuid-Korea hebben ontdekt dat vier bekende gezondheidsproblemen gelinkt zijn aan vrijwel alle hartaanvallen en beroertes.

Het gaat om een hoge bloedsuikerspiegel, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en roken. Samen gingen deze vooraf aan maar liefst 99 procent van alle hartaanvallen en beroertes. Zelfs bij vrouwen onder de 60 gold nog steeds dat 95 procent van de problemen terug te voeren was op deze vier factoren. Dat is veelzeggend, want dit was de groep met het laagste risico.

Van alle vier springt hoge bloeddruk eruit als de grootste plaaggeest. Bij meer dan 95 procent van de Zuid-Koreanen en 93 van de Amerikanen die problemen kregen, speelde hoge bloeddruk een rol. Als je dit combineert met een van de andere drie factoren, stijgt het risico nog verder.

Dit kan levens redden

Natuurlijk betekent het niet dat je met één of meerdere risicofactoren automatisch een hartaanval krijgt. Maar wat deze studie laat zien, is hoe wijdverspreid en meedogenloos deze factoren zijn. Meer dan 93 procent van de onderzochte patiënten had twee of meer factoren. Zelfs wanneer de onderzoekers striktere criteria gebruikten, bleef de overgrote meerderheid terechtkomen in de risicogroep.

De studie biedt een houvast aan cardiologen en iedereen die zijn gezondheid serieus wil nemen. In plaats van zich te verliezen in minder goed behandelbare zaken, kunnen artsen nu overtuigender inzetten op deze vier risicofactoren. Preventieve maatregelen zoals behandelingen met bloeddrukmedicatie en rookstopprogramma’s kunnen op schaal dus écht het verschil maken, voor miljoenen mensen.