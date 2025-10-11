Bol besloot na Spelen Parijs al tot switch naar 800 meter

ARNHEM (ANP) - Femke Bol besloot na de Olympische Spelen van Parijs al om de 400 meter horden in te ruilen voor de 800 meter. "Je gaat dan zitten en reflecteren: wat heb ik behaald de afgelopen vier jaar, hoe is dat gedaan en wat wil ik in een andere olympische cyclus behalen. Mijn coach Laurent Meuwly en ik hadden toevallig allebei het idee om de 800 meter te proberen", vertelt ze aan de NOS.

Bol besloot wel de switch een jaar uit te stellen. "Mede om het allemaal heel goed te overdenken, want het is niet zomaar een stap. En ook om op die manier afscheid te kunnen nemen van mijn 400 meter horden", aldus de 25-jarige Amersfoortse, die in september op de WK atletiek in Tokio haar wereldtitel op de 400 meter horden prolongeerde.

"Ik ga erin als een groentje, want ik heb geen idee hoe hard ik kan. Ik hoop niet dat mensen verwachten dat ik een wereldrecord loop in mijn eerste race, want dat is onmogelijk. Het doel is wel om toe te werken naar een piek op de Spelen van Los Angeles in 2028."