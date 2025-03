Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat het dagelijks eten van mango's de insulinegevoeligheid kan verbeteren bij mensen met overgewicht en chronische ontstekingen. En dat zonder bij te dragen aan gewichtstoename.

De onderzoekers voerden een vier weken durende studie uit met 48 volwassenen die allemaal kampten met overgewicht en laaggradige ontstekingswaarden. De helft van de deelnemers at dagelijks twee porties verse mango, terwijl de andere helft een calorisch gelijkwaardige controleversnapering kreeg in de vorm van een ijsje.

Hoewel de ontstekingswaarden niet significant veranderden, vertoonde de mangogroep aanzienlijk verbeterde insulinewaarden. De hoeveelheid insuline die het lichaam nodig had om de bloedsuikerspiegel te reguleren was merkbaar gedaald, wat wijst op een verbeterde insulinegevoeligheid.

Concreet daalde de nuchtere insulinewaarde bij de mangogroep tot ongeveer de helft van wat bij de controlegroep werd gemeten. Ook de HOMA-IR-waarde, een belangrijke indicator voor insulineresistentie, was significant lager bij de deelnemers die mango aten. Deze resultaten zijn vooral belangrijk omdat insulineresistentie een voorloper kan zijn van diabetes type 2, ook wel bekend als ouderdomssuikerziekte.

Geen toename in gewicht

Wat de studie extra interessant maakt: terwijl de controlegroep gemiddeld bijna een kilo aankwam tijdens het onderzoek, behielden mensen in de mangogroep hun gewicht. Dit weerlegt de vaak gehoorde zorg dat zoete vruchten zoals mango zouden bijdragen aan gewichtstoename.

De onderzoekers vermoeden dat de gunstige effecten mogelijk verband houden met de activering van het Nrf2-gen, dat een rol speelt bij de antioxidantbescherming in het lichaam. Hoewel deze genactiviteit verdubbelde in de mangogroep, was het verschil statistisch niet significant genoeg om conclusies te trekken.

Mango is vitaminebom

Een portie mango bevat 100 kilocalorieën en levert 100 procent van de dagelijkse behoefte aan vitamine C, 35 procent van vitamine A en 12 procent van de dagelijkse vezelbehoefte. Bovendien is mango rijk aan bioactieve polyfenolen die ontstekingsremmende en antioxidatieve eigenschappen hebben.

Voor mensen die worstelen met bloedsuikerproblemen biedt deze studie een smakelijk perspectief. De onderzoekers benadrukken echter dat meer onderzoek nodig is om de precieze mechanismen achter deze effecten te begrijpen.

Bron: Nutrients