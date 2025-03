BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte betreurt dat de Amerikaanse militaire en inlichtingenhulp aan Oekraïne is stopgezet, zo liet hij donderdag doorschemeren. De hulp aan het land moet doorgaan, zei Rutte in Brussel. De secretaris-generaal van de westerse militaire alliantie is voorzichtig optimistisch over een goede afloop van de besprekingen over hervatting van de steun tussen Oekraïne en de VS.