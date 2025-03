Dit is de nieuwe vriendin van Peter Pannekoek

Peter Pannekoek is niet blij met de Story. Het blad heeft namelijk de naam van zijn nieuwe vriendin openbaar gemaakt. "Dagmar Hartemink is al bij hem ingetrokken!", meldt een bron.

Sommige bekende Nederlanders zijn gek op de aandacht en hebben Evert Santegoeds op de speeddial staan. Anderen doen hun best om hun privéleven uit de roddelbladen te houden. Cabaretier Peter Pannekoek behoort duidelijk tot die laatste groep. Hij houdt zijn relaties graag buiten de schijnwerpers en geeft zelden een coherent antwoord op persoonlijke vragen.

No-nogamie

Peter verbrak zijn vorige relatie omdat hij niet in monogamie gelooft en zijn vriendin daar anders over dacht. Hij zocht een vrouw die meer vrijheid in een relatie accepteert en volgens de Story heeft hij die inmiddels gevonden.

Toen Shownieuws-verslaggever Thom Goderie hem onlangs vragen stelde over zijn liefdesleven, werd Peter zichtbaar ongemakkelijk. Voor de camera van het programma kreeg hij vragen voor zijn kiezen waar hij duidelijk geen zin in had.

Samenwonen in Amsterdam

Volgens de Story deelt Peter zijn huis inmiddels met Dagmar Hartemink. "Hij is heel gelukkig met Dagmar. Ze wonen samen. Dagmar is bij Peter in Amsterdam ingetrokken", vertelt 'een insider, dicht uit de omgeving van Peter'.

Dagmar is geen onbekende in de televisiewereld. Ze werkt al jaren als styliste voor Manon Meijers, de vrouw van Guus Meeuwis. "De kans is groot dat Peter en Dagmar elkaar in de tv-wereld hebben leren kennen", schrijft het blad.

Gevangen in de liefde

Of Dagmar op de hoogte is van Peters kijk op relaties, is onduidelijk. "De cabaretier gelooft niet in monogamie, en omdat zijn vriendin een open relatie niet zag zitten, voelde Peter zich soms gevangen in de liefde", aldus de Story. Hij zei eerder ook: "Ik heb een aversie tegen stellen die een duo worden, dat je moet samensmelten."

Bron: Mediacourant