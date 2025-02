Dit is de goede schermafstand om oogproblemen te voorkomen

Oogartsen luiden de noodklok: ongeveer de helft van de jongeren is bijziend. En dat komt deels doordat ze zoveel naar hun smartphoneschermpje turen. Om zichtproblemen te voorkomen is het beter om wat meer afstand te houden, blijkt uit nieuw onderzoek.

Vermoeide ogen en moeilijkheden met scherpstellen nemen toe als je ogen zich op minder dan 60 centimeter van het scherm bevinden. Heb je last van vermoeide en pijnlijke ogen dan is het beter om je smartphone op minstens 62 centimeter afstand te houden, klinkt het in Nature. De meeste mensen zullen hun smartphone veel dichterbij houden, misschien wel op minder dan 35 centimeter afstand. Dan loont het echt de moeite om je scherm wat verder weg te houden.

Tweede advies is de 20-20-20-regel. Die houdt in dat je om de 20 minuten 20 seconden lang naar iets op 20 meter afstand kijkt. Het is goed voor je ogen om regelmatig naar iets in de verte te kijken, zodat ze niet te veel gewend raken aan enkel dichtbij zien.

Van de 114 deelnemers aan het onderzoek hadden er 30 oogklachten. Juist zij waren gewend aan een kortere schermafstand. In hoeverre hun smartphone de oorzaak was van de zichtklachten konden de onderzoekers niet bevestigen.

Bron: Metro