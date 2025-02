Skiester Shiffrin boekt honderdste wereldbekerzege

SESTRIERE (ANP) - Skiester Mikaela Shiffrin heeft op de slalom in het Italiaanse Sestriere haar honderdste wereldbekerzege geboekt. De 29-jarige Amerikaanse ging vol ongeloof in de sneeuw liggen toen ze het besefte. De vedette is pas net teruggekeerd na een maandenlange afwezigheid door een buikwond die ze opliep bij een zware val.

Shiffrin was in de eerste run de snelste en in de tweede run de nummer 4. Daarmee was ze in totaal 0,61 seconde sneller dan de Kroatische Zrinka Ljutic en 0,64 dan haar landgenote Paula Moltzan.

Shiffrin was al recordhouder wat betreft het aantal wereldbekerzeges. Toch deed het slechten van de mijlpaal haar veel. "Ik ben zo dankbaar, ik had dit niet meer verwacht", zei een huilende Shiffrin op het podium.