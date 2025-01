Dit is hoe je fit kan worden zonder duur sportabonnement

In een tijd waarin sportschoolabonnementen steeds duurder worden, biedt de natuur een uitstekend alternatief. Fitnessexpert Phil Daoust onthult in The Guardian hoe effectief sporten mogelijk is zonder kostbare apparatuur of lidmaatschappen.

De basis voor elke fitnessstrategie ligt in het wandelen. Deze natuurlijke bewegingsvorm versterkt niet alleen zowat heel je lichaam, maar brengt je ook kosteloos van A naar B. Hiervoor volstaat normale buitenkleding, tenzij je je waagt aan meer uitdagende varianten zoals bergwandelen.

Voor wie een stapje verder wil gaan, biedt hardlopen uitkomst. Beginners kunnen gebruik maken van het gratis Couch to 5k programma van de Britse gezondheidsdienst NHS. Dit programma belooft dat je binnen de kortste keren 5 kilometer aan één stuk kan hardlopen. Een smartphone en comfortabele sportkleding volstaan om te beginnen.

Gebruik je eigen lichaam

De opkomst van online yoga heeft deze eeuwenoude discipline toegankelijk gemaakt voor iedereen. Het populaire YouTube-kanaal 'Yoga with Adriene' biedt talloze gratis lessen voor beginners. Een yogamat voor bescherming van rug en knieën is aan te raden, maar verder zijn alleen comfortabele kleding en wat ruimte nodig.

Lichaamseigen gewicht blijkt een krachtig instrument voor spieropbouw. Oefeningen als push-ups, mountain climbers en squats vergen geen materiaal maar leveren indrukwekkende resultaten. Voor extra intensiteit volstaan goedkope weerstandsbanden.

Ook voor gevorderden

De gevorderde sporter kan zich wagen aan calisthenics, een discipline die zich richt op geavanceerde lichaamsgewichtoefeningen zoals pull-ups en handstanden. Hiervoor zijn wel rekstokken nodig, maar deze zijn vaak gratis toegankelijk in openbare 'street gyms' of speeltuinen.

Tot slot biedt High Intensity Interval Training (HIIT) een efficiënte workout die in een handvol minuten een complete training geeft. Het typische programma bestaat uit twaalf intensieve oefeningen van dertig seconden, met korte rustpauzes. Een stevige stoel is het enige benodigde materiaal.

Bron: The Guardian