Wielrenner Van Aert moet Nuyens ook van Belgisch Hof betalen

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Wielrenner Wout van Aert moet zijn oude werkgever Sniper Cycling van Nick Nuyens definitief een bedrag van 662.000 euro betalen. Het Belgische Hof van Cassatie heeft de eerdere uitspraak van het arbeidshof van Antwerpen in de zaak van Van Aert tegen zijn voormalige werkgever Sniper Cycling bevestigd, zo maakte het arbeidshof maandag bekend.

Het arbeidshof oordeelde in 2021 dat Van Aert zijn contract "ten onrechte wegens dringende redenen had beëindigd". De Belgische wielrenner zegde in september 2018 eenzijdig het contract bij de ploeg van Nuyens op. Door een voorgenomen fusie van zijn toenmalige ploeg Veranda's Willems-Crelan (die onder Sniper Cycling viel) en een andere ploeg zou hij zijn sportieve ambities niet kunnen waarmaken. Zijn contract bij Sniper Cycling zou aflopen op 31 december 2019. Van Aert tekende vervolgens bij Jumbo-Visma.

De ploeg van Nuyens stapte uit onvrede naar de rechter en eiste 1,1 miljoen euro schadevergoeding wegens contractbreuk. De rechtbank in Mechelen stelde in eerste instantie Van Aert in het gelijk. De arbeidsrechter gaf Sniper Cycling in 2021 wel gelijk, maar de rechter halveerde het bedrag. Het Hof van Cassatie verwierp de beroepen van beide partijen, waardoor de betaling van Van Aert van ruim 6 ton blijft staan.