DEN HAAG (ANP) - In het vliegtuigje dat zondag is neergestort bij de Britse luchthaven Southend bij Londen zaten twee Nederlanders. Het gaat om de piloot en de copiloot, bevestigt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving door Sky News. Het ministerie staat in contact met de betrokken families en verleent consulaire bijstand.