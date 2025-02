Dit is hoe vaak je zou moeten poepen voor een optimale gezondheid

Wetenschappers hebben eindelijk antwoord op die ene vraag die niemand hardop durft te stellen: hoe vaak moet je eigenlijk naar het toilet voor een grote boodschap? Volgens recent onderzoek schommelt het magische getal tussen één en drie keer per dag, en dat heeft verrassende gevolgen voor je gezondheid.

Terwijl de medische wereld lang beweerde dat alles tussen drie keer per dag en drie keer per week 'normaal' is, tonen nieuwe studies aan dat frequentere bezoekers aan het kleinste kamertje mogelijk gezonder zijn dan hun spaarzame medemensen.

Onderzoeker Sean Gibbons van het Institute for Systems Biology in Seattle ontdekte dat mensen die dagelijks één tot drie keer poepen een gunstiger darmflora hebben. Ze herbergen meer 'goede' bacteriën die ontstekingsremmende stoffen produceren, waaronder butyraat, een stof die helpt bij het reguleren van bloedsuikerspiegels en bijdraagt aan een verzadigd gevoel.

Te lang blijven hangen is niet goed

Deelnemers die minder dan drie keer per week ontlasting hadden, bleken net hogere concentraties schadelijke stoffen in hun bloed te hebben. Deze toxines worden in verband gebracht met chronische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer.

De verklaring? Als ontlasting te lang in je darmen blijft hangen, verteren darmbacteriën eerst alle beschikbare vezels.Wanneer de vezels op zijn, beginnen ze eiwitten af te breken, een proces dat schadelijke stoffen in de bloedbaan brengt.

Beter poepen is niet moeilijk

Een andere studie uit 2023 toont aan dat mensen die slechts vier zachte ontlastingen per week hadden, bijna twee keer zoveel kans hadden om binnen vijf jaar te overlijden vergeleken met dagelijkse 'poepers'. Ze hadden ook een verhoogd risico op kanker en hart- en vaatziekten.

Maak je je zorgen over je eigen toiletgewoonten? Experts adviseren om meer groenten en fruit te eten, voldoende te drinken en regelmatig te bewegen, drie simpele manieren om je darmen beter te laten werken. En vergeet niet af en toe in de pot te kijken voordat je doortrekt. De ideale ontlasting heeft volgens de Bristol Stoelgangschaal de vorm van een worst met scheurtjes of een gladde worst.

Het belangrijkste is echter om je eigen 'normaal' te kennen en alert te zijn op onverklaarbare veranderingen in je stoelgang. Je dagelijkse bezoekjes aan het toilet vormen eigenlijk een gratis gezondheidstest die je niet mag negeren.

