Volgens NAVO-baas Mark Rutte zijn de NAVO-bondgenoten van de Verenigde Staten bereid snel meer te investeren in defensie. Dat zei Rutte in een bericht op X, na een "geweldig gesprek" dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump had gevoerd. Ook zei hij dat "grote aankondigingen" nog volgen.

Specifiek over Oekraïne schreef Rutte dat de bondgenoten "miljarden dollars aan extra hulp plus veiligheidsgaranties" voorbereiden.