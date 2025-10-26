Dit is waarom je deze herfst zoveel trek hebt in toetjes

Je biologische klok doet meer dan je alleen wakker maken. Nieuw onderzoek toont aan dat die ook reageert op wat je eet en dat verklaart misschien waarom je in verschillende seizoenen naar ander voedsel verlangt.

Wetenschappers ontdekten dat muizen hun slaap-waakritme aanpassen op basis van het type vet in hun voeding. Wanneer de dieren voedsel kregen met veel meervoudig onverzadigde vetten (het soort dat je bijvoorbeeld in noten en vis vindt) pasten ze zich gemakkelijker aan aan langere dagen zoals in de zomer. Maar diezelfde vetten maakten het juist moeilijker om over te schakelen naar het ritme van de winter.

Dit mechanisme werkt via een bepaald eiwit in de biologische klok. Bepaalde vetten zorgen ervoor dat dit eiwit chemisch wordt aangepast, waardoor het de klok vertraagt of versnelt. Dit lijkt een evolutionaire aanpassing te zijn: in de natuur verandert de samenstelling van vetten in voedsel met de seizoenen. Planten en dieren produceren in de winter meer van bepaalde vetten om hun cellen soepel te houden in de kou.

Geen probleem voor dieren

Voor wilde dieren is dit perfect geregeld. Zij eten seizoensgebonden voedsel terwijl de dagen korter of langer worden en hun biologische klok past zich automatisch aan. Maar voor mensen ligt dit anders. We eten het hele jaar door hetzelfde verwerkte voedsel, ongeacht het seizoen . Tegelijkertijd verstoren kunstlicht en beeldschermen onze natuurlijke lichtcyclus.

Je lichaam krijgt hierdoor tegenstrijdige signalen over welk seizoen het eigenlijk is. Je biologische klok raakt in de war en dat kan bijdragen tot slaapproblemen en een toename van je gewicht.

Dus die plotselinge trek in vette herfstkoekjes? Dat is mogelijk gewoon je lichaam dat probeert om zijn interne seizoensklok bij te stellen. Alleen krijgt het tegelijkertijd signalen van je smartphone-scherm dat het nog volop zomer is. Geen wonder dat we met z’n allen zo slecht slapen.