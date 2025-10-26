Kiezers Caribische eilanden kijken naar klimaatplannen partijen

WILLEMSTAD (ANP) - Voor bewoners van de bijzondere Caribische gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba spelen de klimaatplannen van de Nederlandse politieke partijen een grote rol. Lang waren onderwerpen als armoede, onderwijs, zorg en huisvesting belangrijk, maar het klimaat zal volgens veel mensen steeds meer een rol spelen in het stemhokje op 29 oktober.

Er zijn verschillende Nederlandse politici die in de afgelopen jaren aandacht aan dit onderwerp hebben besteed. Zo kent Bonaire sinds vorig jaar een Klimaattafel, iets waarvoor toenmalig minister Jetten zich hard maakte. Hierin kunnen alle burgers hun inbreng geven over het beteugelen van de gevolgen van klimaatverandering.

Daarnaast benadrukken staatssecretarissen en ministers bij elk bezoek het belang van meer eigen landbouw en minder import van levensmiddelen op de eilanden. De boodschappen in de supermarkt zijn duur door import en kleinschaligheid op de eilanden. Staatssecretaris Eddie van Marum (BBB) stelde onlangs: "Eigen verbouwde groenten zijn goedkoper dan import. De BBB komt op voor landbouwers. Daar moet wat ons betreft ook op de eilanden in worden geïnvesteerd."

Rechtszaak

Dure producten in het boodschappenmandje zijn niet nieuw. Journalist Dave Levenstone op Saba schreef vorige week op Facebook een bericht bij een foto van Van Marum voor een rek levensmiddelen. Hij is het 'zat' om steeds weer foto's te zien van Nederlandse politici in de supermarkten. Voorgaande bewindslieden Knops en Van Huffelen bezochten die ook 'met een heel zorgelijke blik'. "Maar er is absoluut niets gedaan aan de kosten van levensonderhoud", aldus Levenstone.

Op Bonaire spelen daarnaast nog twee specifieke zaken. Milieuorganisatie Greenpeace is mede namens enkele bewoners een rechtszaak begonnen tegen de Nederlandse staat, die te weinig zou doen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Heel concreet is verder het probleem van een illegale vuilstort in Lagun die voor veel overlast zorgt, mede omdat het jarenlang een dumpplek was voor giftig en chemisch afval en het afval continu smeulde.

Ook D66 is zichtbaar op de eilanden. Als minister van Klimaat en Energie zei Rob Jetten in 2023 tijdens een bezoek hard aan de slag te willen gaan voor maatregelen die Bonaire beter beschermen tegen klimaatverandering. De partij kreeg de meeste stemmen op Bonaire tijdens de laatste verkiezingen. De meeste stemmen gingen echter naar Alexandra van Huffelen, toenmalig staatssecretaris Koninkrijksrelaties.