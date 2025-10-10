Dit verborgen mechanisme in je lichaam verbrandt vet als geen ander

Je lichaam heeft een geheim wapen tegen de kou en overgewicht en wetenschappers hebben het nu eindelijk ontdekt. Het nieuw ontdekte systeem produceert warmte en verbrandt tegelijkertijd vet. Het werkt compleet anders dan we tot nu toe dachten.

Jarenlang ging alle aandacht naar bruin vet, een speciaal weefsel in je lichaam dat energie omzet in warmte. Maar er zat onderzoekers iets dwars: muizen zonder dit eiwit, genaamd UCP1, werden niet dik, terwijl dat wel zou moeten. Er moest dus een alternatief systeem zijn.

En dat klopt, zo blijkt nu. Het nieuwe mechanisme speelt zich af in de zogenoemde peroxisomen. Dat zijn kleine energiecentrales in onze cellen die tot nu toe werden onderschat. In deze energiecentrales worden speciale vetzuren aangemaakt en vervolgens worden ze meteen weer afgebroken. Dat afbraakproces genereert warmte zonder nieuwe energie te maken. Pure verspilling dus, maar wel verspilling die ons warm houdt en calorieën verbrandt.

Automatisch actief bij kou

Dit systeem schakelt automatisch in wanneer het koud wordt, zo ontdekten de onderzoekers. Muizen waarbij ze dit verhoogden, bleven slanker op een vetrijk dieet en konden beter tegen de kou. Zelfs muizen zonder werkend UCP1 profiteerden ervan.

Dit kan op termijn leiden tot betere behandelingen tegen overgewicht. In plaats van alleen te focussen op bruin vet, kunnen we mogelijk ook dit systeem aanwenden. De onderzoekers zeggen zelfs dat voeding met deze speciale vertakte vetzuren, die voorkomen in zuivel, misschien kan helpen het metabolisme een zetje te geven.