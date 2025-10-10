Minister Moes wil dat Radboud aangifte doet tegen docent

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister van Onderwijs Gouke Moes wil dat de Radboud Universiteit in Nijmegen aangifte doet tegen docent Harry Pettit. Dat zei de BBB-minister na afloop van de ministerraad. Volgens Moes "vermoeden" de tweets van de docent een oproep tot geweld.

In de berichten op X schrijft Pettit dat het tijd is om "af te maken waar de Palestijnen op 7 oktober mee begonnen zijn". Ook zegt hij niet te zullen stoppen tot alle "martelaren zijn gewroken en de kolonie verdwenen is", doelend op Israël.

"Walgelijk", aldus Moes. "Ik vind en voel dat hier alle grenzen worden overschreden."

Volgens Moes zijn er "duidelijke afspraken gemaakt" met universiteiten: zij moeten aangifte doen als er een "vermoeden is van strafbare feiten". Of de tweets daadwerkelijk strafbaar zijn, is volgens de BBB'er niet aan hem om te beoordelen. "Maar de afspraken zijn helder, en ik ga ervan uit dat de Radboud zich daaraan houdt."