Egypte houdt Arabische top over Palestijnse kwestie

CAÏRO (ANP/RTR) - Egypte is op 27 februari gastheer van een Arabische top over "ernstige" ontwikkelingen voor de Palestijnen, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. De aankondiging komt enkele dagen nadat in Israël werd gezinspeeld op de stichting van een Palestijnse staat in Saudi-Arabië en het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump om de Gazastrook "over te nemen".

In een interview met de rechtse Israëlische zender Channel 14 afgelopen donderdag zinspeelde premier Benjamin Netanyahu nog op de verplaatsing van Palestijnen uit hun land en een stichting van een Palestijnse staat op Saudisch grondgebied. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië reageerde zondag met een "categorische afwijzing".

Egypte en Jordanië veroordeelden de Israëlische suggesties al eerder. Caïro zei het idee te beschouwen als een "directe inbreuk op de Saudische soevereiniteit". Saudi-Arabië zei dat het de afwijzing van Netanyahu's opmerkingen door "broederlijke landen" waardeert.

Trump stelde afgelopen week voor dat de VS Gaza zouden overnemen om daar een "Rivièra van het Midden-Oosten" te creëren. Vanuit de hele wereld is dit plan scherp veroordeeld.