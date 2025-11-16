DNA-test zou kunnen voorspellen welk medicijn het beste bij je past

Wie weleens medicijnen heeft geslikt voor depressie of angst, kent het verhaal: het eerste pilletje werkt niet, het tweede ook niet, en tegen de tijd dat je eindelijk iets vindt dat helpt, zijn er alweer maanden voorbij. Zweedse onderzoekers vroegen zich af: kunnen we niet gewoon in je DNA kijken om te zien welk medicijn bij je past?

Slechts één op de drie mensen met depressie of angst heeft geluk met de eerste medicatie die ze krijgen. De rest? Die moet aan een frustrerende zoektocht beginnen. Daarom gingen de Zweedse wetenschappers op zoek naar een genetische snelkoppeling.

Ze bestudeerden het DNA van meer dan 2500 mensen die pillen kregen voor angst of depressie. Daarbij gebruikten ze zogenoemde 'polygene scores'. Dat is een ingewikkeld woord voor berekeningen die op basis van honderden tot duizenden plekjes in je DNA kunnen voorspellen of je risico loopt op bepaalde dingen.

Drie soorten medicijnen getest

De onderzoekers verdeelden iedereen in twee kampen. Groep één bleef het hele onderzoek door braaf hetzelfde medicijn slikken. Die mensen werden gezien als 'responders': hun medicijn werkte gewoon. Groep twee had minder geluk en moest switchen van medicijn of kreeg een hele cocktail aan pillen voorgeschreven.

De wetenschappers testten maar liefst 42 verschillende genetische scores om te kijken of ze konden voorspellen wie op welk medicijn zou reageren. Ze richtten zich op drie soorten: antidepressiva , benzodiazepinen (kalmeringsmiddeltjes) en antihistaminen (middelen tegen hooikoorts, maar ze werken ook tegen angst).

Het nieuws is wisselend

Bij benzodiazepinen vonden de onderzoekers een verband: mensen met een hogere genetische score voor depressieve symptomen kregen vaker méér medicijnen voorgeschreven. Bij antihistaminen zagen ze iets soortgelijks met scores voor angststoornissen en schizofrenie.

Maar hier komt het teleurstellende deel: voor antidepressiva, dé eerstelijnsbehandeling voor zowel depressie als angst, vonden ze helemaal niks. Geen enkele genetische voorspeller die werkte. Dat is spijtig, want juist voor die medicijnen zou zo'n test het allernuttigst zijn.

En zelfs wanneer de DNA-tests wel iets voorspelden, was dat effect maar klein. De genetische info voegde maar een paar procent toe aan de voorspelling, bovenop wat je al kon zeggen op basis van iemands leeftijd en geslacht. Te weinig voor een test die je morgen bij de dokter zou kunnen gebruiken.