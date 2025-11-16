Britse regering scherpt asielbeleid flink aan

Het asielbeleid van het Verenigd Koninkrijk gaat op de schop. Een asielstatus wordt in het nieuwe beleid nog maar voor dertig maanden afgegeven in plaats van vijf jaar, en die status zal "regelmatig" worden geëvalueerd, zo meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdagavond laat. Ziet het VK het land van herkomst als weer veilig, dan wordt de asielaanvrager teruggestuurd.

Het ministerie spreekt over de grootste hervorming van het asielbeleid in de recente geschiedenis. Maandag moet meer bekend worden over de veranderingen, maar het ministerie liet zaterdag weten ook plannen te hebben om vluchtelingen aan wie asiel is verleend, pas na twintig jaar de mogelijkheid te geven om een verblijfsvergunning aan te vragen waarmee ze voor langere tijd in het Verenigd Koninkrijk kunnen verblijven. Nu kunnen ze dat doen wanneer na vijf jaar hun asielstatus afloopt.

Het Britse ministerie zegt dat het bij de hervormingen een voorbeeld heeft genomen aan Denemarken en andere Europese landen "waar een asielstatus tijdelijk is, steun voorwaardelijk en integratie wordt verwacht" en stelt "op sommige gebieden zelfs verder te gaan" dan die landen.

Hervorming

Binnenlandminister Shabana Mahmood zegt in een interview met The Sunday Times met de maatregelen een eind te willen maken aan "het gouden ticket" dat het Verenigd Koninkrijk voor veel migranten zou zijn. Volgens de minister raakt het land "verscheurd door illegale migratie". Daarom komt haar ministerie met wat het de grootste hervorming van het asielbeleid van de afgelopen jaren noemt.

Het aantal asielaanvragen ligt volgens de Britse krant op een recordhoogte. Dit jaar zouden in de periode tot juni zeker 111.000 aanvragen zijn gedaan.