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Douglas voelt scherpe concurrentie en ziet resultaten flink dalen

gezondheid
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 8:27
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DÜSSELDORF (ANP) - Parfumerie- en cosmeticawinkelketen Douglas heeft last van scherpe concurrentie in vooral Nederland, Duitsland en Frankrijk. Om de zwakke marktomstandigheden het hoofd te bieden, wil het van oorsprong Duitse bedrijf sterker inzetten op exclusieve producten en meer investeren in het verbeteren van het onlineaanbod.
"De concurrentie om het beschikbare budget van consumenten is hevig. We voeren verschillende aanpassingen door om onze bedrijfsvoering nog beter af te stemmen op de realiteit van de markt", zegt topman Sander van der Laan in een toelichting. Hij ziet dat steeds meer klanten online winkelen in plaats van fysieke winkels te bezoeken, vooral in de grote West-Europese markten.
De omzet van Douglas daalde in het afgelopen kwartaal met 4,5 procent tot 987,8 miljoen euro. Bij de fysieke winkels bedroeg de omzetdaling 6,5 procent. De operationele winst van het concern ging met ruim 45 procent omlaag tot 55,5 miljoen euro.
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