ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stofje in pure chocolade lijkt je biologische klok te vertragen

Wetenschap
door Andrei Stiru
woensdag, 10 december 2025 om 17:16
bijgewerkt om woensdag, 10 december 2025 om 17:21
elena-leya-rQ5Xkb5-1A8-unsplash
Goed nieuws als je van pure chocolade houdt. Een stof die van nature in cacao voorkomt, lijkt je biologische klok te vertragen. Het gaat om theobromine, een natuurlijke stof die vooral in cacao zit en dus ook in pure chocolade.
Onderzoekers van King's College London en het Helmholtz Zentrum München keken naar de hoeveelheid theobromine in het bloed van proefpersonen en vergeleken dat met hun biologische leeftijd. Die biologische leeftijd kun je aflezen aan bepaalde markers in je DNA. Je lichaam verandert namelijk naarmate je ouder wordt en die veranderingen zijn meetbaar. Sommige mensen verouderen biologisch gezien sneller dan anderen, ongeacht hun werkelijke leeftijd in jaren.
De onderzoekers ontdekten dat mensen met meer theobromine in hun bloed gemiddeld langzamer biologisch verouderden. Het effect was meetbaar op twee verschillende manieren: zowel bij een marker die voorspelt hoe snel je veroudert, als bij een marker die de lengte van je telomeren schat. Telomeren zijn de beschermkapjes aan het uiteinde van je chromosomen die korter worden naarmate je ouder wordt.

Andere stoffen uitgesloten

Het effect lijkt aan theobromine te liggen en niet aan andere stoffen in koffie of cacao. De onderzoekers corrigeerden namelijk voor cafeïne en verwante stoffen, maar het verband bleef bestaan.
Nu moet je niet meteen de chocoladewinkel plunderen. Dit onderzoek toont een verband aan, geen oorzakelijk effect. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat mensen die veel pure chocolade eten sowieso gezonder leven. Bovendien zit in chocolade ook veel suiker en vet en dat kan de eventuele voordelen weer tenietdoen.
Theobromine zit vooral in pure chocolade. Hoe hoger het cacaopercentage, hoe meer theobromine. In melkchocolade zit een stuk minder, en in witte chocolade vrijwel niets.
Bron: Aging

Lees ook

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijntDe Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt
Het geheim van gezond snoepen: de voordelen van pure chocoladeHet geheim van gezond snoepen: de voordelen van pure chocolade
Hoe gezond is onbeperkt donkere chocolade eten echt?Hoe gezond is onbeperkt donkere chocolade eten echt?
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544447701

Treurige beelden: Trump spuit racistische teksten over migranten en z'n aanhang vindt het prachtig

wat-kost-een-kind-1

Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar

0x0

Zilver wint van goud

shutterstock_2494424467

Niet alles ligt aan Mona Keizer: hoe gemeenten zelf de betaalbare woningbouw afknijpen

d622ad18ecf97ac4b36df07888158ca2,65c921c5

De Caroline van der Plas van de VS: Niet dom, maar doelbewust: zo werkt de taalcode van Trump

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

Loading