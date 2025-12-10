Stofje in pure chocolade lijkt je biologische klok te vertragen

Goed nieuws als je van pure chocolade houdt. Een stof die van nature in cacao voorkomt, lijkt je biologische klok te vertragen. Het gaat om theobromine, een natuurlijke stof die vooral in cacao zit en dus ook in pure chocolade.

Onderzoekers van King's College London en het Helmholtz Zentrum München keken naar de hoeveelheid theobromine in het bloed van proefpersonen en vergeleken dat met hun biologische leeftijd. Die biologische leeftijd kun je aflezen aan bepaalde markers in je DNA. Je lichaam verandert namelijk naarmate je ouder wordt en die veranderingen zijn meetbaar. Sommige mensen verouderen biologisch gezien sneller dan anderen, ongeacht hun werkelijke leeftijd in jaren.

De onderzoekers ontdekten dat mensen met meer theobromine in hun bloed gemiddeld langzamer biologisch verouderden. Het effect was meetbaar op twee verschillende manieren: zowel bij een marker die voorspelt hoe snel je veroudert, als bij een marker die de lengte van je telomeren schat. Telomeren zijn de beschermkapjes aan het uiteinde van je chromosomen die korter worden naarmate je ouder wordt.

Andere stoffen uitgesloten

Het effect lijkt aan theobromine te liggen en niet aan andere stoffen in koffie of cacao. De onderzoekers corrigeerden namelijk voor cafeïne en verwante stoffen, maar het verband bleef bestaan.

Nu moet je niet meteen de chocoladewinkel plunderen. Dit onderzoek toont een verband aan, geen oorzakelijk effect. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat mensen die veel pure chocolade eten sowieso gezonder leven. Bovendien zit in chocolade ook veel suiker en vet en dat kan de eventuele voordelen weer tenietdoen.

Theobromine zit vooral in pure chocolade. Hoe hoger het cacaopercentage, hoe meer theobromine. In melkchocolade zit een stuk minder, en in witte chocolade vrijwel niets.