Chocolade is geweldig vooral omdat er de magische stof theobromine in zit. Mensen met meer theobromine in hun bloed – een stof uit cacao en pure chocolade – lijken op moleculair niveau langzamer te verouderen en hebben langere telomeren, een marker voor een lagere biologische leeftijd. Dat zou kunnen betekenen dat ze er niet alleen jonger uitzien, maar mogelijk ook minder risico lopen op leeftijdsgebonden ziekten zoals Alzheimer

Chocolade, theobromine en jongere cellen

Theobromine is een van nature voorkomende alkaloïde die vooral in cacaoplanten zit en dus in pure chocolade , en in veel kleinere hoeveelheden in koffie en thee. Het zorgt voor een deel van de bittere smaak van cacao en heeft milde stimulerende en vaatverwijdende effecten die al langer in verband worden gebracht met een betere hart- en vaatgezondheid.

Een nieuw onderzoek onder meer dan 500 gezonde tweelingen uit het Britse TwinsUK-cohort laat nu zien dat hogere theobrominespiegels in het bloed samenhangen met een lagere epigenetische leeftijd, gemeten met zogeheten “epigenetische klokken”. In een tweede, onafhankelijke Duitse cohortstudie (KORA, ruim 1.100 deelnemers) werd dit verband opnieuw gevonden, wat de bevinding robuuster maakt.

Langere telomeren, lagere ziekte­last?

De onderzoekers gebruikten twee benaderingen om biologische veroudering te schatten: een epigenetische klok (GrimAge) die goed voorspelt hoe snel iemand richting overlijden en ziekte opschuift, en een DNA-methode die de lengte van telomeren inschat, de beschermkapjes aan het uiteinde van chromosomen. Kortere telomeren worden al jaren geassocieerd met veroudering en een hoger risico op aandoeningen als hart- en vaatziekten, diabetes en neurodegeneratieve ziekten, waaronder de ziekte van Alzheimer

Bij deelnemers met meer theobromine in het serum was de epigenetische leeftijd gemiddeld lager dan de kalenderleeftijd, en hun geschatte telomeerlengte gunstiger. In de woorden van hoofdonderzoeker Jordana Bell: “Our findings indicate that the reported beneficial links between theobromine intake on health and ageing extend to the molecular epigenetic level in humans.” Vijf andere metabolieten uit koffie, cacao en thee lieten dit effect niet zien, wat erop wijst dat het signaal specifiek is voor theobromine.

Geen vrijbrief om meer chocolade te eten

Belangrijk is dat het hier gaat om een associatie en niet omdat theobromine de levensduur daadwerkelijk verlengt. De onderzoekers wijzen er zelf op dat theobromine mogelijk samenwerkt met andere bioactieve stoffen in cacao, zoals polyfenolen, die al langer in verband worden gebracht met lagere bloeddruk, minder ontsteking en een lager risico op hart- en vaatziekten. Het is dan ook nog onduidelijk of een geïsoleerd supplement hetzelfde effect zou hebben als een stukje pure chocolade.