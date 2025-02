Drie signalen dat je mogelijk hoogsensitief bent

Hoogsensitiveit werd voor het eerst beschreven in 1996 door dr. Elaine Aron. Zij raamde toen dat zo'n 20 procent van de mensen zou voldoen aan de kenmerken, die grofweg neerkomen op een overgevoeligheid voor geluiden, geuren, licht, emoties, pijn en genot.

Maar hoe weet je wat overgevoelig is? Een psycholoog omschrijft bij Psychology Today drie signalen waaruit je kunt opmaken dat je misschien hoogsensitief bent.

1. Je raakt snel overprikkeld

Stel je voor: een klaslokaal vol geluiden. Felle lampen, geroezemoes, een tikkende klok. Je hartslag versnelt, de druk neemt toe. Als hoogsensitief persoon (HSP) neem je prikkels intenser waar. Geluiden, geuren en lichten kunnen overweldigend zijn. Alles lijkt harder, feller, sterker. Overprikkeling kan overal toeslaan: in een druk restaurant, op een chaotische werkplek of in een volle feestzaal. Je voelt je gespannen, rusteloos en uitgeput.

2. Je beleeft emoties intens

Veel hoogsensitieve mensen voelen emoties diep. Misschien heb je weleens gehoord dat je ‘te gevoelig’ bent. Een ontroerende film, een klein gebaar of zelfs een hartverwarmende video kan je raken. Sommigen ervaren gevoelens juist op afstand. Ze hebben geleerd hun emoties te onderdrukken, misschien omdat anderen hen als ‘te dramatisch’ bestempelden. Zinnen als “niet zo aanstellen” of “je denkt er te veel over na” kunnen ervoor zorgen dat ze hun gevoeligheid wegstoppen.

3. Je hebt meer hersteltijd nodig

Je houdt van je vrienden en familie, maar je kunt niet altijd aanwezig en beschikbaar zijn. Terwijl sommigen moeiteloos van de ene sociale situatie naar de andere schakelen, heb jij tijd nodig om op te laden. Je verlangt naar rustmomenten, extra slaap en een moment voor jezelf na een diepgaand gesprek.

Dit betekent niet dat je ongeïnteresseerd of teruggetrokken bent. Je zenuwstelsel heeft simpelweg meer tijd nodig om alle indrukken te verwerken. Als je je schuldig voelt over deze behoefte, onthoud dan: dit is geen keuze, maar een noodzaak. Gun jezelf de rust die je nodig hebt.

Bron: Psychology Today