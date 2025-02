Rechters mogen van kabinet niet naar alle grondrechten kijken

DEN HAAG (ANP) - Het verbod voor rechters om wetten aan de Grondwet te toetsen, blijft gelden voor een deel van de grondrechten. Dat heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt. Rechters mogen na een grondwetswijziging wel aan de klassieke, maar niet aan de sociale grondrechten toetsen.

Voorbeelden van klassieke grondrechten zijn vrijheid van meningsuiting, onderwijs en godsdienst en het verbod op discriminatie. Maar in de Grondwet staat bijvoorbeeld ook dat de overheid zijn best moet doen voor de volksgezondheid, een schoon milieu en genoeg huizen. Deze tweede groep rechten kunnen burgers wat het kabinet betreft dus niet gebruiken om hun zin te krijgen in de rechtszaal.

Ook in het coalitieakkoord staat dat de klassieke grondrechten toetsbaar waren. Volgens De Telegraaf was hier recent discussie over in de coalitie. NSC, voorvechter van de aanpassing, kreeg van andere coalitiepartijen het verwijt meer dan alleen de klassieke grondrechten toetsbaar te willen maken.

"Dat is een discussie die ook in de Kamer wel leeft", erkent minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) tegenover het ANP op de vraag waarom alleen de klassieke grondrechten in de rechtszaal bespreekbaar worden. "Wij hebben ervoor gekozen om het overzichtelijk te houden." De sociale grondrechten laten zich ook moeilijker toetsen, vindt Uitermark.