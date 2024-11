Verpesten negatieve gedachten je leven? 3 technieken van een psycholoog om ze te stoppen

Je blijft rondjes draaien in je hoofd over iets (of alles) wat niet goed in je leven. Wat jezelf gedaan heeft, wat een ander gedaan heeft, wat je wordt aangedaan.

Om deze negatieve gedachten te onderdrukken, biedt Marion Thélisson, psycholoog gespecialiseerd in trauma en angststoornissen 3 technieken aan die je dagelijks kunt toepassen.

Schrijf je gedachten op

De eerste suggestie van de psycholoog is om je gedachten op papier te schrijven en te onthouden dat “eenmaal geschreven, ze niet langer in je hoofd zitten, maar op papier”.

Neem afstand van je gedachten

De tweede techniek die de specialist deelt, is afstand nemen van je gedachten. Om dit te doen adviseert ze een simpele tip: “Zet ze op afstand door jezelf af te vragen of deze gedachte over een jaar nog steeds belangrijk zal zijn”.

Ga wandelen

De laatste tip van Marion Thélisson is te vinden in wandelen op een plaats waar je het fijn vindt. “Kom terug naar nu door een wandeling in de natuur te maken en je aandacht te richten op de aangename sensaties van deze wandeling ”,

Het klinkt te simpel om waar te zijn. En toch is het heel vaak waar.