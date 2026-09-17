ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

DSW stelt bekendmaking zorgpremie uit om onduidelijkheid politiek

gezondheid
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 15:27
anp170926179 1
Volg ons op Google Nieuws
SCHIEDAM (ANP) - Zorgverzekeraar DSW gaat later dan normaal zijn zorgpremie bekendmaken. De zorgverzekeraar breekt met de "jarenlange traditie" om op de vierde dinsdag van september de nieuwe premie te presenteren. Dat doet DSW omdat er onduidelijkheid is over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Hierdoor beschikt DSW niet over de noodzakelijke informatie om de zorgpremie te kunnen berekenen, legt de zorgverzekeraar uit.
Het minderheidskabinet wil het verplichte eigen risico in de zorg volgend jaar laten stijgen naar 400 euro, een verhoging van 15 euro. Maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor is, stelt de zorgverzekeraar.
DSW is tegen een verhoging van het eigen risico. "Ooit was het eigen risico bedoeld als rem voor onnodig gebruik van zorg. Inmiddels is het eigen risico zo hoog geworden dat steeds meer mensen geen gebruik meer van zorg durven te maken als dat wel nodig is", aldus de zorgverzekeraar.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 324638748

Slapen met sokken aan: goed idee of niet?

header-kringloopwinkel-2026-1600x900

Kringloopwinkels halen recordomzet en verliezen tóch geld: dit merk je straks aan de kassa

kabinet en coalitie praten verder over beteugelen energiekosten1663555986

Je werkgever betaalt straks bijna 8% premie aan een fonds met €50 miljard: waarom die miljarden niet naar zieke werknemers gaan

191067297_m

Telkens weer een schone, droge en kreukloze was: deze trucjes met tennisballen en wasknijpers werken écht

header-repaircafe-buurtbankje-2026-1920x1080

747 Repair Cafés en duizenden bankjes: volgende week kun je je eigen buurt repareren

58789547_m

Stop met 'tien voor twee', die stuurhouding is onveilig

Loading