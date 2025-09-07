Experts waarschuwen: smartphone voor 13e kan mentale gezondheid levenslang (!) schaden

Een nieuw onderzoek toont een verband aan tussen het bezitten van een smartphone op jonge leeftijd en mentale problemen in de vroege volwassenheid. De onderzoekers vergelijken het effect op de gezondheid zelfs met het gebruik van tabak of alcohol.

Het gaat om een grote studie. Meer dan 100.000 jongvolwassenen wereldwijd werden opgevolgd. Uit de resultaten blijkt dat kinderen die voor hun 13e een smartphone krijgen, veel meer mentale gezondheidsproblemen ervaren als jongvolwassene.

Hoe jonger het kind bij de eerste smartphone, hoe ernstiger de gevolgen later. Jongeren die bijvoorbeeld al op 5-jarige leeftijd een smartphone kregen, vertonen dramatisch slechtere mentale gezondheidsscores dan hun leeftijdsgenoten die pas op 13-jarige leeftijd een toestel kregen.

Suïcidale gedachten en realiteitsverlies

De meest verontrustende symptomen zijn suïcidale gedachten, agressie, het gevoel losgeraakt te zijn van de realiteit en hallucinaties. Ook wordt het zelfbeeld aangetast, daalt de emotionele veerkracht en hebben jongeren doorgaans minder zelfcontrole. Deze effecten zijn het sterkst in Engelstalige landen, waar kinderen gemiddeld eerder een smartphone krijgen, maar ze zijn wereldwijd geobserveerd.

Vrouwen lijken het moeilijker te hebben dan mannen. Bij vrouwen die zeer jong een smartphone kregen, rapporteerde 48 procent suïcidale gedachten. Bij vrouwen die pas op 13-jarige leeftijd een toestel kregen, was dat 28 procent. Bij mannen zijn de cijfers respectievelijk 31 en 20 procent.

Beleid zoals bij alcohol en tabak

De onderzoekers vergelijken de effecten van vroeg smartphonegebruik met het gebruik van alcohol en tabak. Daarom pleiten ze voor beleidsmaatregelen vergelijkbaar met alcoholwetgeving. Hun voorstellen omvatten verplichte digitale geletterdheid voordat kinderen toegang krijgen tot sociale media, strengere leeftijdscontroles door techbedrijven, en beperking van smartphonetoegang voor kinderen onder 13.