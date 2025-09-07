Politie onderzoekt sterfgeval in hotel Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - De politie onderzoekt zondagochtend het overlijden van een man in een hotel in Eindhoven. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerster van de politie valt "niet 100 procent uit te sluiten" dat sprake is van een misdrijf.

De man overleed in een hotel aan de Vestdijk, in het centrum van de Brabantse stad. Reanimatie mocht niet baten. Om hulp te verlenen was ook een traumahelikopter opgeroepen. Dat de politie na een vergeefse reanimatie een onderzoek instelt, is niet standaard. Er werd nu toe besloten vanwege de "aangetroffen omstandigheden", liet de politie weten.

Over de overleden man is nog geen verdere informatie bekendgemaakt.