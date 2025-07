Farmacieconcern AstraZeneca investeert 50 miljard in VS

CAMBRIDGE (ANP/AFP) - Het Britse farmacieconcern AstraZeneca investeert de komende jaren 50 miljard dollar in de Verenigde Staten. Dit kondigde de onderneming dinsdag aan te midden van dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump om importheffingen op te leggen aan de farmaceutische sector.

Het geld wordt gebruikt om de productie- en onderzoeksactiviteiten in de VS uit te breiden. "Deze aankondiging onderstreept ons vertrouwen in de Amerikaanse innovatie op het gebied van biofarmaceutica", verklaarde topman Pascal Soriot. AstraZeneca was in april al begonnen met het verplaatsen van een deel van zijn Europese productie naar de VS.

Trump bedankte AstraZeneca dinsdag en noemde het "een eer". Daarbij sprak hij van "een grote investering, en het gaat een zeer goede investering zijn, daar twijfel ik niet aan". Al dat geld zou AstraZeneca volgens Trump helpen "om verschillende locaties in het hele land te bouwen, grote productiefaciliteiten, farmaceutische fabrieken in het hele land".