UTRECHT (ANP) - Als de elektriciteit meerdere dagen uitvalt, komen ook patiënten in gevaar die voor hun zorg afhankelijk zijn van stroom. Dat levert risico's voor de gezondheid op en kan zelfs levens in gevaar brengen. Dat meldt de Patiëntenfederatie Nederland, die er onderzoek naar deed. De overheid moet zorgen voor een betere bescherming, vindt de federatie.

De belangenorganisatie bevroeg ruim 5000 mensen met een chronische ziekte of aandoening. Van hen is 35 procent voor hun zorg (bijna) dagelijks afhankelijk van stroom, stromend water of internet. Bijna twee derde van hen verwacht in de problemen te komen als de stroom minstens drie dagen uitvalt. Sommigen kunnen hun elektrische rolstoel niet meer gebruiken, beademingsapparaten zijn niet op te laden en medicijnen kunnen niet meer worden gekoeld.

Drie dagen zonder stromend water zorgt voor problemen rond wondverzorging en bij incontinentie. Geen internet kan ertoe leiden dat medische gegevens niet zijn in te zien of kunnen worden gedeeld met zorgverleners.

De Patiëntenfederatie pleit voor een goede informatievoorziening. Verder moeten overheid, gemeenten en zorgorganisaties in kaart brengen wie direct gevaar lopen, zodat zij snel zijn te bereiken. Patiënten in nood zouden verder terecht moeten kunnen bij noodvoorzieningen door het hele land. Mensen moeten zelf uitzoeken wat ze te doen staat en het bespreken met familie, vrienden en buren.