Keijzer boos op het COA om hoog aantal asielzoekers in Ter Apel

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Mona Keijzer (BBB) verwijt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet genoeg te doen om het aantal asielzoekers in Ter Apel onder de afgesproken grens van 2000 te houden. "Ik vind dit gewoon echt heel beroerd", zei de demissionaire bewindsvrouw na afloop van de ministerraad. Ze zegt van het COA te hebben gehoord dat er "honderden" beschikbare bedden zijn in het land en wordt er "knap chagrijnig van" dat die niet worden benut.

De minister zegt al "weken" aan het COA te vragen om die bedden te benutten, dat er vervolgens wel acties worden opgezet, maar het resultaat achterblijft.

Op vragen over haar eigen verantwoordelijkheid om Ter Apel te ontlasten, verwijst ze naar de status van het COA als zelfstandig bestuursorgaan. Ze reageert ontkennend op de vraag of het had kunnen helpen om de spreidingswet te handhaven, zodat gemeenten die weinig asielzoekers opvangen onder druk worden gezet. Dat wuift ze weg als een "papieren werkelijkheid".