Geen app, toch resultaat: dit eetpatroon maakt calorieën tellen overbodig

Volgens een studie van de Universiteit van Surrey is er mogelijk een eenvoudigere weg naar een gezonder lichaam dan continu calorieën tellen: eet simpelweg minder koolhydraten, en maak je verder niet te veel druk over hoeveel voedsel je exact naar binnen speelt.

De wetenschappers onderzochten verschillende eetpatronen bij mensen met overgewicht. Ze ontdekten dat het verminderen van koolhydraten vergelijkbare gezondheidsvoordelen oplevert als het streng beperken van calorieën, zoals bijvoorbeeld bij intermittent fasting.

Het onderzoek volgde deelnemers die drie verschillende dagmenu's uitprobeerden: hun normale voeding , een koolhydraatarm menu met evenveel calorieën als normaal, en een koolhydraatarm menu met weinig calorieën. Beide koolhydraatarme dagen zorgden voor een betere stofwisseling, zo blijkt, ongeacht hoeveel calorieën werden gegeten.

Makkelijker vet verbranden

De verbetering was vooral zichtbaar in hoe het lichaam omging met vetrijke maaltijden. Het vetgehalte in het bloed (een belangrijke risicofactor voor hartaandoeningen) daalde, en het lichaam schakelde makkelijker over op vetverbranding. Dit zijn precies de voordelen die mensen normaal gesproken proberen te bereiken met strenge vastperiodes.

Natuurlijk merkten de deelnemers wel dat ze meer trek hadden op de dagen met weinig koolhydraten. Maar de volgende dagen gingen ze niet meer eten om dit te compenseren. Het lijkt er dus op dat het lichaam zich aanpast aan de verminderde koolhydraatinname, wat het volgens de onderzoekers makkelijker maakt om dit eetpatroon vol te houden.