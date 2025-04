Jarige NASA-astronaut (70) en twee Russen veilig terug uit ISS

ZHEZKAZGAN (ANP/AFP) - Twee Russen en een Amerikaan zijn na 220 dagen in de ruimte veilig op aarde geland, melden het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos en NASA. De Amerikaan Don Pettit is de oudste actieve NASA-astronaut. Zijn terugkeer viel op zijn zeventigste verjaardag.

Behalve Pettit zijn ook Aleksej Ovtsjinin en Ivan Vagner met hun Sojoez MS-26-capsule geland in Kazachstan. De ruimtevaart is een van de weinige gebieden waarop Amerika en Rusland nog samenwerken sinds de Russische invasie van Oekraïne. Ze hebben volgens NASA aan boord van het Internationaal Ruimtestation onder meer onderzoek gedaan naar waterzuiveringstechnologie en plantengroei.

Pettit "maakt het goed en in lijn met wat in zijn geval te verwachten is na terugkeer naar de aarde", zegt NASA. Het was zijn vierde reis naar de ruimte. In totaal heeft hij achttien maanden van zijn leven doorgebracht in een baan rond de aarde.