Lyon-Nice kost je met de auto zo’n 49 euro aan tol , enkele reis. Het zou goed kunnen dat dit bedrag in februari flink harder gaat stijgen dan de normale jaarlijkse verhoging, maar dat hangt af van de politiek in Parijs. De Franse regering wil de snelwegbedrijven in 2027 veel zwaarder belasten.

De ogen zijn gericht op artikel 22 van de Franse begroting voor 2027, die op 1 oktober naar de Assemblée nationale ging. De belasting op snelwegen en grote luchthavens stijgt daarin van 4,6 procent naar maximaal 12,2 procent, meldt het Franse JeChange

Hoe meer winst, hoe hoger het tarief

Nu betalen de bedrijven een vast tarief van 4,6 procent. Het plan maakt daar een schaal van die meeloopt met het rendement:

Rendement van de exploitant Belastingtarief onder 20 procent 4,6 procent 25 procent 8,4 procent 30 procent of meer 12,2 procent

Het gaat om Vinci Autoroutes, APRR en AREA, die bij Eiffage horen, en Sanef. Samen beheren zij de meeste tolwegen die Nederlanders op weg naar het zuiden nemen. De regering verwacht zo ongeveer 800 miljoen euro per jaar extra binnen te halen, samen 1,4 miljard.

In cijfers

4,6 procent: het huidige tarief, sinds 2024.

12,2 procent: het maximum in het plan.

0,86 procent: de gemiddelde tolverhoging op 1 februari 2026.

Ruim 12 miljard euro: wat de Franse tolwegen per jaar ophalen.

Belofte: niet doorberekenen

Parijs zegt dat automobilisten er niets van mogen merken. Een regeringsbron zei tegen Le Monde:

We houden er heel scherp toezicht op dat het niet verstopt wordt doorberekend. - Franse regering, via Le Monde

De snelwegbedrijven zien dat anders. Zij stellen dat hun contracten met de staat recht geven op compensatie als de belasting stijgt, en bereiden volgens JeChange rechtszaken voor. Een reactie van de bedrijven zelf heeft WEL niet gevonden.

JeChange rekende uit wat er gebeurt als de bedrijven alles in de tol zouden stoppen: de tarieven gaan dan bijna 6 procent omhoog. Na een vergelijkbare belastingverhoging in 2011 kregen de bedrijven 0,35 procent extra, en zo’n compensatie wordt vaak over meerdere jaren uitgesmeerd.

Wat er in februari gebeurt

Elk jaar op 1 februari gaan de Franse tolprijzen omhoog, volgens een vaste formule die meeloopt met de inflatie en de kosten van wegwerkzaamheden. Dit jaar was dat gemiddeld 0,86 procent, in 2024 nog ongeveer 3 procent. De belofte van de regering gaat alleen over de nieuwe belasting, niet over die jaarlijkse verhoging.

Een besluit ligt er nog niet. De financiële commissie van de Assemblée verwierp het belastingdeel van de begroting op 10 oktober, waarna de Kamer er zelf over stemde. De Senaat moet nog. Het plan kan blijven, afgezwakt worden of verdwijnen.

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