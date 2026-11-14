Je buurman heeft de Basis Zeker-polis van Zilveren Kruis en gaat in 2027 €164,95 per maand betalen. Dat is €5,70 meer dan nu. Jij zit bij CZ op de Zorg-op-maatpolis en gaat €17,26 omhoog, naar €177,25. Je zou denken dat Zilveren Kruis zuiniger werkt of slimmer inkoopt. Een groot deel van het verschil komt echter uit iets anders: hoeveel geld het concern achter je verzekeraar uit zijn eigen buffer bijlegt.

Die korting krijg je één keer. Klanten van VGZ en CZ merken dat nu.

Achmea legt €400 miljoen bij, CZ €20 miljoen

Achmea, het moederbedrijf van Zilveren Kruis, meldde op 13 november in een persbericht dat het ongeveer €400 miljoen inzet om de stijging van de basispremie voor 2027 te beperken. Dat geld gaat naar ruim 5 miljoen klanten van Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO en De christelijke zorgverzekeraar. Achmea boekt het bedrag ten laste van het boekjaar 2026.

Vergelijkingssite Zorgwijzer berekende dat ongeveer €230 miljoen daarvan naar Zilveren Kruis gaat. Dat is omgerekend zo'n €6,60 per verzekerde per maand. Tel je dat op bij de stijging van €5,70, dan kom je grofweg op €12,30. Dat ligt dicht bij de €12,50 waar het ministerie van VWS op Prinsjesdag mee rekende. Het is een ruwe rekensom, maar de korting uit de buffer doet dus het meeste werk.

Bij de andere grote verzekeraars is de bijdrage een stuk kleiner:

Menzis: €116 miljoen uit eigen reserves. Menzis Basis gaat €9,50 omhoog, naar €165,75.

VGZ: €100 miljoen volgens de NOS. VGZ noemt zelf geen bedrag. Ruime Keuze wordt €16,50 duurder en kost dan €170,75.

CZ: €20 miljoen. De Zorg-op-maatpolis stijgt €17,26, naar €177,25.

Bij CZ groep zijn 4,0 miljoen mensen verzekerd. Verdeel je die €20 miljoen over al die mensen, dan gaat het om zo'n €5 per persoon per jaar. Bij Zilveren Kruis is het ongeveer €6,60 per maand. CZ laat wel weten dat de premie zonder die bijdrage hoger zou zijn uitgevallen.

Daalde je premie vorig jaar? Daarom bleef dat niet zo

Zat je in 2026 bij VGZ, dan ging je premie omlaag. VGZ verlaagde de premie toen met €3,05 per maand en CZ hield die precies gelijk, meldt ZorgKiezer. Dat kwam niet door goedkopere zorg. Volgens Amsterdamsdagblad konden VGZ en enkele andere verzekeraars hun premie vorig jaar verlagen dankzij een meevaller in het Zorgverzekeringsfonds. Volgens Overstappen.nl werd vorig jaar 31 procent van alle polissen goedkoper.

Volgens Zorgwijzer was er geld over uit 2025, en dat leverde gemiddeld €73 per jaar korting op. Dat geld is nu op. Ondertussen bleven de zorgkosten wel stijgen. Menzis zegt dat de stijging van nu eigenlijk twee jaar oplopende zorgkosten bevat. Financieel directeur Dirk Jan Sloots tegen Omroep Oost: "Voor 2027 is die meevaller er niet meer, dus dan zie je een grotere stijging van de premie".

Volgens ZorgKiezer moeten verzekeraars die hun premie vorig jaar verlaagden of gelijk hielden, nu vaak meer inhalen. Dat zie je terug bij VGZ en CZ. Vorig jaar was VGZ de goedkoopste van de grote vier. Nu is Zilveren Kruis het goedkoopst en CZ het duurst.

Bij welk concern hoort jouw verzekeraar?

Op je polis staat vaak een andere naam dan die van het concern dat de reserves inzet. Hier zie je bij welke pot jouw merk hoort:

Achmea (circa €400 miljoen): Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO en De christelijke zorgverzekeraar.

Menzis (€116 miljoen): Menzis. Klanten van Anderzorg gaan vanaf 2027 automatisch over naar Menzis.

Coöperatie VGZ (€100 miljoen volgens de NOS): VGZ, VGZbewuzt, IZA, UMC, United Consumers en Univé. ZEKUR stopt per 1 januari 2027 en gaat op in Univé.

CZ groep (€20 miljoen): CZ, CZdirect, Just, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Uit de bronnen blijkt niet altijd hoe een concern het geld over zijn merken verdeelt. Bij Achmea gaat het grootste deel naar Zilveren Kruis. De labels van CZ stijgen volgens ZorgKiezer allemaal met €16 tot €22 per maand.

En in 2028?

Hoe de premies in 2028 uitvallen, zegt nog geen enkele verzekeraar. Wel zie je nu wat er gebeurt als een eenmalige korting wegvalt: vorig jaar bleef de premie bij VGZ en CZ laag, en dit jaar stijgen ze bij de grote vier het hardst. Ook geld uit de reserves kan een verzekeraar maar één keer uitgeven. Een lage stijging dit jaar zegt dus weinig over volgend jaar.

Vergelijk daarom vooral wat je in 2027 echt gaat betalen, en kijk niet alleen naar hoeveel je premie stijgt. In ons overzicht 'Tot €649 per jaar verschil: zo groot is het premiegat tussen zorgverzekeringen in 2027' zie je hoe ver de polissen uit elkaar liggen. Wil je weten wanneer overstappen het meest oplevert, lees dan ook 'Donderdag hoor je dat je zorgpremie zo'n €13 per maand stijgt, maar wie dan meteen overstapt, ziet maar een deel van de rekening'.