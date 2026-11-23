ROTTERDAM (ANP) - Diederik Gommers legt zijn functie neer als afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen (ICV) bij het Erasmus MC in Rotterdam. Dat valt te lezen op de website van het Rotterdamse ziekenhuis naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de ICV.

Op de intensive care is een situatie "die een ernstige bedreiging voor de veiligheid van patiënten of de zorg kan betekenen". Dat concludeert de inspectie in een onderzoek naar de werkcultuur op de grootste ic van Nederland, die onder leiding staat van Gommers.