Halsema: vrije discussie over coronabeleid was niet mogelijk

Een vrije discussie over de te nemen maatregelen tegen het coronavirus was eigenlijk niet mogelijk. Daarvoor was de positie van het Outbreak Management Team (OMT) te sterk. Dat zei burgemeester Femke Halsema van Amsterdam tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

Halsema sprak van een "medische en technocratische besluitvorming". Zij vroeg zelf tijdens een overleg in het Catshuis in april 2020 aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van de opgelegde beperkingen, met name voor jongeren en mensen met een laag inkomen. Aan belangstelling in het kabinet ontbrak het niet, maar tot andere beleidskeuzes leidde dat niet.

Dat betekende volgens Halsema "dat we de negatieve sociale gevolgen maar hadden te slikken". Zij benadrukte dat dit "geen hardvochtigheid, geen oppervlakkigheid" was, maar een gevolg van de "duivelse dilemma's" waarvoor het kabinet zich geplaatst zag. Door de angst voor code zwart in de ziekenhuizen "stagneerden de discussies".