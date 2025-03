Een alledaagse groente in je koelkast blijkt een ware gezondheidsbom te zijn. Broccoli bevat krachtige stoffen die niet alleen je hart en hersenen beschermen, maar mogelijk ook kanker kunnen tegengaan.

Volgens voedingsdeskundige Dominique Ludwig, die met de Britse krant The Telegraph sprak, dankt broccoli zijn bijzondere eigenschappen aan zijn status als kruisbloemige groente. Deze groep groenten levert stoffen die tal van gezondheidsvoordelen bieden.

Goed voor de hersenen

Broccoli beschermt je hersenen. Het hoge foliumzuurgehalte verlaagt het niveau van de schadelijke stof homocysteïne in je bloed, wat je hersengezondheid ten goede komt. Daarnaast vermindert kaempferol, een stof in broccoli, het risico op dementie met maar liefst 51 procent, volgens onderzoek.

Recent onderzoek toont daarnaast aan dat mensen die broccoli en andere kruisbloemigen consumeren, een lagere bloeddruk krijgen. Dit vermindert hun risico op hart- en vaatziekten met 5 procent. Bovendien remt sulforafaan, de stof die broccoli zijn typische geur geeft, ontstekingen, zo ontdekten wetenschappers in een andere studie.

Voor mannen extra interessant

Voor mannen biedt broccoli extra voordelen. Studies tonen aan dat wie wekelijks een grote hoeveelheid broccoli eet, minder kans heeft op prostaatkanker. Stoffen die ontstaan bij de vertering van broccoli zorgen hiervoor. Ze werken als antioxidanten en verwijderen kankerverwekkers uit je lichaam.

Broccoli ondersteunt ook je darmen. De groente bevat zowel oplosbare als onoplosbare vezels, die samen je darmwerking verbeteren. Met een portie van 80 gram haal je al 2 van de 30 gram vezels binnen die je dagelijks nodig hebt.

Tips om optimaal te profiteren

Wil je het maximale uit deze gezondheidsvoordelen halen? Hak de broccoli dan fijn en laat deze even staan voordat je gaat koken. Stomen of roerbakken werkt beter dan koken in water. En goed nieuws: diepvriesbroccoli doet het ook prima, want de vriezer behoudt de voedingsstoffen goed.

