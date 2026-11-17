Een lepel honing in de thee voelt een stuk deugdzamer dan twee suikerklontjes. Het is natuurlijk, de imker heeft het gemaakt en er zouden vitamines in zitten. Toch valt dat gezondheidsvoordeel flink tegen.

Suiker is suiker

Honing bestaat voor ongeveer 80 procent uit suikers, vooral fructose en glucose. Gewone kristalsuiker bestaat uit precies die twee bouwstenen, alleen aan elkaar gekoppeld. Je lichaam zet alle soorten suiker om in glucose en verwerkt ze op dezelfde manier.

Het argument dat honing natuurlijk is, gaat ook niet op. Suiker is net zo goed een natuurproduct, gewoon uit suikerbieten of suikerriet.

Die vitamines dan?

Die zitten er wel in, net als mineralen, spoorelementen en wat eiwit. Alleen gaat het om zulke kleine hoeveelheden dat ze geen rol spelen in wat je per dag nodig hebt. Je zou kilo's honing moeten eten om er iets van te merken, en dan heb je een ander probleem.

Ook opvallend: er is in Europa geen enkele gezondheidsclaim voor honing goedgekeurd. Op een honingpot mag dus niet staan dat het goed voor je is.

Het enige echte verschil

Honing bevat water en levert daardoor per gram iets minder calorieën. Een eetlepel honing van 20 gram levert 64 kilocalorieën. Twintig gram suiker komt uit op ongeveer 80. Maar wie royaal schept, is dat voordeel zo weer kwijt.

Honing en suiker vallen allebei onder toegevoegde suikers. Thee met honing staat daarom net zo goed buiten de Schijf van Vijf als thee met suiker. Tot een eetlepel per dag geldt als een kleine dagkeuze en daar is weinig mis mee.

Waar honing wel helpt

Bij kriebelhoest of een schrale keel wordt honing al eeuwen gebruikt en ook nu nog aangeraden. Er zijn aanwijzingen dat het bij kinderen kan helpen tegen hoest. Hard bewezen is dat niet.

Nooit voor baby's

Hier is honing duidelijk slechter dan suiker. Geef kinderen onder de 1 jaar nooit honing, ook niet een klein beetje in de pap of op de speen. Honing kan sporen bevatten van de bacterie die botulisme veroorzaakt. In de darmen van een baby kunnen die uitgroeien en een gifstof maken die tot verlamming kan leiden. Ook verhitten helpt niet: de sporen zijn bestand tegen hitte.

Conclusie