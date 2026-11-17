De Duitse consumentenorganisatie Stiftung Warentest is niet over één nacht ijs gegaan bij het testen van tien lucht-waterwarmtepompen. Twee jaar lang lieten ze de machines van €12.000 tot ruim €20.000 ronken, en er komt een duidelijke winnaar uitrollen.

Voor Nederlandse kopers is er nog iets interessants om rekening mee te houden: wie dit jaar bestelt, krijgt €735 tot €1.050 meer subsidie op de warmtepompen die het beste uit de test komen.

Welke warmtepomp won de test?

De Lambda Eureka EU10L van 10 kilowatt (kW) uit Oostenrijk scoorde het hoogste rapportcijfer, een 1,8 op de Duitse schaal waarbij 1 het beste is. De andere pompen verbruikten gemiddeld zo’n 20 procent meer stroom, meldt vakblad HLK. De Lambda kost ongeveer €19.500 zonder installatie.

De prijstip is de Daikin Altherma 4 H van 7 kW. Die kreeg een 2,1, heeft de laagste catalogusprijs van het veld (rond €12.000) en hoort qua zuinigheid bij de beste twee. Stiftung Warentest raadt hem aan voor huizen tot ongeveer 100 vierkante meter.

In het Duitse testhuis kost de zuinigste pomp ongeveer €1.100 per jaar aan stroom. Een gasketel komt daar op zo’n €2.300, met Duitse energieprijzen.

In cijfers

10 lucht-waterwarmtepompen getest, 5 nieuwe uit 2026 en 5 uit 2025

€12.000 tot ruim €20.000 catalogusprijs, zonder installatie

20 procent meer stroom gemiddeld voor de concurrenten van de winnaar

€1.200 per jaar verschil tussen de zuinigste pomp en een gasketel in het testhuis

Hoeveel ISDE krijg je op deze pompen?

De ISDE, de subsidie van de overheid voor verduurzaming, bestaat voor een lucht-waterwarmtepomp uit een startbedrag van €1.025 plus een bedrag per kW. Dit jaar is dat €225 per kW. Vanaf 1 januari 2027 zakt het naar €120, meldt RVO

Warmtepomp Vermogen ISDE bij aankoop in 2026 ISDE bij aankoop in 2027 Daikin Altherma 4 H 7 kW €2.600 €1.865 Lambda Eureka EU10L 10 kW €3.275 €2.225

Heeft de pomp energielabel A+++, dan komt er dit jaar €200 bij, volgend jaar €250. Een slimme pomp die met je energiesysteem kan praten, krijgt in 2027 nog eens €200 extra. Met beide bonussen is de 10-kW-pomp volgend jaar €3.475 en €2.675 waard: nog altijd €800 minder.

Een te grote pomp draait niet in zijn beste stand en kost onnodig veel geld. - Reiner Metzger, expert Stiftung Warentest

Telt de datum van installatie of van aankoop?

De aankoop. Bestel je uiterlijk 31 december 2026 en komt de installateur pas in 2027, dan houd je het tarief van €225 per kW. Je hebt wel bewijs nodig: een getekende offerte, een orderbevestiging of een schriftelijke bevestiging van de installateur. De nieuwe bonus voor een slimme pomp en de hogere A+++-bonus krijg je dan niet.

Dat is nieuw. Begin oktober schreef WEL nog dat wachten tot 2027 tot €1.105 subsidie kost en dat er geen overgangsregeling was. Die heeft RVO er inmiddels wel bij gezet. De regeling is nog niet definitief, schrijft RVO zelf.

Is de testwinnaar ook de beste voor jouw huis?

Niet per se. Stiftung Warentest hamert op de grootte. In een matig geïsoleerd ouder huis met radiatoren verwarmt de kleinste geteste pomp ongeveer 96 vierkante meter, de grootste tot 138. Bij een beter geïsoleerd huis loopt dat op tot 145 en 207 vierkante meter.

Efficiëntie is het eerste waar mensen naar kijken en dat is eigenlijk terecht. - Reiner Metzger, expert Stiftung Warentest

Een te zware pomp draait buiten zijn beste bereik. Een kleinere, goedkopere pomp kan dus de betere keus zijn, ook al krijg je er minder subsidie op. Installateurs hebben het bovendien druk: een op de vijf neemt geen nieuwe klussen aan

Zo pak je het aan voor 31 december

Laat een installateur de warmtevraag van je huis berekenen voor je een merk kiest. Check op de meldcodelijst van RVO of het model en het vermogen erop staan. Vraag minstens twee offertes en teken er een uiterlijk 31 december. Bewaar de getekende offerte of orderbevestiging met datum. Vraag de ISDE aan binnen 24 maanden na de installatie.

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