Woonwarenhuis IKEA heeft minder bezoekers over de vloer gekregen in Nederland. Afgelopen boekjaar, dat liep tot eind augustus, nam het winkelbezoek meer dan 5 procent af. Toch ging de Nederlandse omzet van de Zweedse keten omhoog, mede dankzij de onlineverkoop.

De jaaropbrengsten van IKEA Nederland zijn zo'n 5 procent gestegen naar dik 1,7 miljard euro. Hiervan was 33 procent afkomstig uit onlineverkoop. Volgens dinsdag naar buiten gebrachte cijfers trok het bedrijf via het internet 2 procent meer bezoeken.

Naar eigen zeggen had IKEA te maken met veranderende behoeften en verwachtingen van consumenten. Mensen gebruiken de winkels soms ook om zich te oriënteren op nieuwe meubels, die ze vervolgens online aanschaffen. IKEA probeert mensen ook met prijsverlagingen te verleiden om bij de keten te shoppen.

Het concern opende in 1978 de eerste Nederlandse winkel in Sliedrecht. Inmiddels werken er 6000 mensen bij IKEA Nederland. Verspreid over het land heeft IKEA dertien winkels en twee losse plan & bestelpunten.