De visite wil op de wifi en jij leest het wachtwoord van het modem voor. Klaar. Toch is er een nettere oplossing: een gastnetwerk. Daarmee geef je bezoekers internettoegang zonder de inloggegevens van je gewone thuisnetwerk rond te strooien. Alleen moet dat tweede netwerk méér zijn dan een andere naam.

Wat je ermee afscheidt

Een goed ingesteld gastnetwerk staat los van je eigen netwerk. Bezoekers kunnen internetten, maar horen niet bij je gedeelde mappen, netwerkopslag en andere afgeschermde apparaten te kunnen. Dat is het belangrijke verschil: toegang tot internet is niet hetzelfde als toegang tot alles achter je router.

Of die scheiding automatisch goed staat, hangt af van de router en de instellingen. Ga dus niet uitsluitend af op het woord ‘gast’ in de netwerknaam. Controleer of toegang tot het lokale netwerk is geblokkeerd. Bij sommige apparaten kun je die toegang afzonderlijk aan- of uitzetten.

“Toegang tot internet is niet hetzelfde als toegang tot je thuisnetwerk.”

Zo pak je het thuis aan

Open de app of beheerpagina van je router en zoek naar ‘gastnetwerk’, ‘gastwifi’ of ‘guest network’. De route verschilt per modem. Gebruik daarvoor de handleiding van jouw model, niet een willekeurig stappenplan voor een ouder apparaat.

Geef het gastnetwerk een herkenbare naam en een eigen wachtwoord, dus niet hetzelfde wachtwoord als dat van je gewone wifi. Zet vervolgens de afscherming van je thuisnetwerk aan, voor zover je router daarvoor een aparte instelling heeft.

Een QR-code kan het aanmelden makkelijker maken. Gasten scannen de code met hun telefoon in plaats van een lange tekenreeks over te typen. Deel wel de code van het gastnetwerk, niet per ongeluk die van je eigen netwerk.

Controleer ook wat niet werkt

Verbind je eigen telefoon eens met de gastenwifi en controleer of je kunt internetten. Kijk daarna of afgeschermde thuisapparaten bereikbaar zijn. Kun je bijvoorbeeld nog zonder meer bij een gedeelde map die alleen voor je thuisnetwerk bedoeld is, controleer dan de configuratie opnieuw.

Dat betekent ook dat handige functies soms juist niet beschikbaar zijn. Een printer die bewust op je privénetwerk blijft, hoort niet ineens voor ieder bezoekend apparaat open te staan. Wil iemand iets afdrukken, dan kan een apart bestand naar jou sturen eenvoudiger zijn dan de netwerkscheiding opheffen.

“Een andere netwerknaam is nog geen bewijs dat de scheiding goed staat.”

Geen wondermiddel

Een gastnetwerk neemt niet het onderhoud van je router over. Het is een extra scheiding, geen bewijs dat ieder apparaat veilig is. De praktische winst is vooral overzicht: je eigen apparaten blijven op je eigen netwerk en bezoek krijgt de toegang die het nodig heeft.

Voor een avondvisite hoef je je huis niet als een groot kantoor in te richten. Maar even controleren wat ‘gastwifi’ op jouw modem werkelijk doet, is zinvoller dan alleen een vriendelijke netwerknaam bedenken.

Samengevat

Gebruik een eigen netwerknaam en een ander wachtwoord.

Controleer of gasten niet bij het lokale netwerk kunnen.

Een QR-code maakt aanmelden makkelijker, maar vervangt de netwerkscheiding niet.

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