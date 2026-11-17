Even de motor laten draaien terwijl je krabt: in Nederland mag het, in de buurlanden niet. Beeld: AI (illustratief)

De eerste vorstochtenden zijn er weer. Veel automobilisten starten dan eerst de motor, zetten de blazers op de voorruit en pakken pas daarna de krabber.

In Nederland is dat toegestaan. Een paar kilometer over de grens ligt dat anders.

Nederland: geen boete

Er is in Nederland geen verbod op het stationair laten draaien van je motor. De politie schrijft er dus geen bekeuring voor uit, ook niet als je ondertussen staat te krabben.

Wel moet je vertrekken met heldere ruiten. En daar zit het echte risico. Rijd je weg met onvoldoende zicht door de voorruit of de voorste zijruiten, dan kost dat 320 euro. Bevroren buitenspiegels kosten 190 euro. Allebei tegelijk: 500 euro.

Ook een kentekenplaat onder het ijs of de sneeuw kost 190 euro. Bij elke boete komt nog 9 euro administratiekosten.

"Een kijkgaatje in de voorruit kan je in Nederland 320 euro kosten."

Duitsland: 80 euro

In Duitsland is het verboden om een motor onnodig te laten draaien. Wie de auto langs de weg of op een openbare parkeerplaats laat warmdraaien terwijl hij krabt, kan een boete van 80 euro krijgen.

Ga je deze winter met de auto op wintersport via Duitsland, dan is het slim om bij een tussenstop eerst te krabben en pas daarna te starten.

België: verboden, behalve bij noodzaak

In België mag je de motor van een stilstaande of geparkeerde auto niet laten draaien, tenzij het echt nodig is. Warmdraaien valt daar volgens de Belgische regels niet onder.

De politie kan daarvoor een boete van enkele tientjes opleggen. In Wallonië is het sinds 2019 bovendien een milieuovertreding. Daar kan het 130 euro kosten.

De regel laat wel ruimte voor interpretatie. Hij is vooral bedoeld voor wie met draaiende motor op iemand staat te wachten of te bellen. Wie de motor kort nodig heeft om een dichtgevroren ruit vrij te krijgen, heeft een redelijk verhaal. Maar zekerheid dat je er zonder boete vanaf komt, heb je niet.

"Wat thuis een gewoonte is, is in Wallonië een milieuovertreding."

Ook thuis niet ideaal

Al mag het in Nederland, is lang warmdraaien verstandig?. Een koude motor die stationair draait, warmt langzaam op. In die fase stoot hij juist extra veel schadelijke stoffen uit.

De motorolie smeert bovendien pas goed als de motor op temperatuur is. Hoe langer dat duurt, hoe sneller de onderdelen slijten. En je verbruikt brandstof zonder een meter te rijden.

Beter is: krab alle ruiten, spiegels en het kenteken vrij en rijd daarna rustig weg. Rijdend is de motor sneller warm dan stilstaand.

Motor en ijs in het kort

Nederland: motor laten draaien mag, wegrijden met bevroren ruiten kost 320 euro

Bevroren spiegels: 190 euro, ruiten en spiegels samen 500 euro

Duitsland: onnodig laten draaien kost 80 euro

België: verboden behalve bij noodzaak, in Wallonië tot 130 euro

Tip: eerst krabben, dan starten en rustig wegrijden

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